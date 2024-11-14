Авторы хардкорного ролевого экшена The First Berserker: Khazan показали больше геймплея

Издатель Nexon и команда разработчиков из Neople показали больше геймплея своего ролевого экшена The First Berserker: Khazan.

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Свежие ролики записаны во время выставки G-STAR 2024 и демонстрируют прохождение одной из локаций и две битвы с боссами.

В The First Berserker: Khazan игроки берут на себя роль великого генерала империи Пелос по имени Казан. Герой смог преодолеть саму смерть и теперь пытается найти и расквитаться с теми, кто обрёк его на погибель.

Релиз The First Berserker: Khazan ожидается в начале 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series. Игра является частью известной серии DNF (Dungeon & Fighter) компании Nexon.