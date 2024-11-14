В Counter-Strike 2﻿ появилась долгожданная Train

Новое обновление Counter-Strike 2 добавило в игру карту Train. Эта карта была доступна в прошлых версиях шутера, однако с 2021 года её заменили на Ancient и она больше не входила в список турнирных карт.

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Valve дважды намекала на возвращение карты, теперь Train визуально обновлена для новой версии шутера. Поэтому фанаты были уверенные в ее возвращении. К тому же журналист и инсайдер Ричард Льюис выразил уверенность на своём стриме, что Train добавят в соревновательный маппул вместо Vertigo.

Ранее единственный способ поиграть на Train был через фанатскую карту, созданную энтузиастами в 2023 году, которую можно найти в Мастерской Steam. Но это был последний вариант из CS:GO, из-за чего некоторые текстуры некорректно отображались на движке Source 2