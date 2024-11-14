NetherRealm показала геймплейный трейлер Призрачного лица из «Крика» в Mortal Kombat 1

Разработчики Mortal Kombat 1 показали свежий геймплейный трейлер Призрачного лица из серии фильмов «Крик». В нем маньяк показывает свое мастерское владение ножом и ломает четвертую стену.

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Сыграть за нового бойца смогут обладатели Khaos Reigns Expansion, Khaos Reigns Bundle и Khaos Reigns Kollection с 19 ноября, для остальных игроков персонаж откроется 26 ноября. Mortal Kombat 1 доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch, а дополнение Khaos Reigns к файтингу вышло в сентябре.

В предыдущих трейлерах Призрачное лицо сразился с Джонни Кейджем и Смоуком.