Разработчики World of Warcraft анонсировали новый контент для WoW: Classic

Blizzard объявила о запуске серверов World of Warcraft: Mists of Pandaria Classicв следующем году. Поклонники дополнения World of Warcraft: Mists of Pandaria, выпущенного в 2012 году, смогут вновь отправиться в полюбившиеся приключения.

Также компания поделилась планами выпуска контента для World of Warcraft: The War Within. 17 декабря выйдет апдейт Siren Isle, включающий линию квестов Даларана и Кирин-Тора, а зимой 2025 года выйдет обновление «Undermine (d)». Игрокам предстоит погрузиться в недра Азерота и посетить Нижнюю Шахту, столицу гоблинов. Помимо этого разработчики обещают добавить новый рейд, новое подземелье и не только.

В конце презентации Blizzard анонсировала возможность создавать и кастомизировать собственное жилище в World of Warcraft: Midnight.

Ранее Blizzard объявила о выпуске ремастеров первых частей Warcraft и крупном обновлении для Warcraft 3.