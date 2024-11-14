Blizzard выпустила ремастеры первых двух частей Warcraft и обновление для WC3: Reforged

Во время прямой трансляции, посвящённой 30-летию Warcraft, компания Blizzard объявила о выпуске ремастеров Warcraft и Warcraft 2: Tides of Darkness, а также масштабного обновления для Warcraft III: Reforged. Стоимость сборника Warcraft Remastered Chest, в который войдут и оригинальные версии игр, составляет 40 долларов.

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В ремастерах стратегии улучшилась графика, качество звука и изменился интерфейс, а патч для Warcraft III: Reforged позволит игрокам переключаться между новой и старой графиками.

Также в компании анонсировали релиз ПК-версии мобильной стратегии Warcraft Arclight Rumble, бета-тест которой начнется 10 декабря.