Новый патч Dragon Age: The Veilguard исправил раздражающую проблему при запуске

Для Dragon Age: The Veilguard на PC вышел второй патч. В отличие от первого обновления с исправлением множества багов и подарками, на сей раз разработчики ограничились лишь двумя строчками в списке изменений.

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Исправлена редкая ошибка, когда некоторые настройки существующего главного героя (Рук) непреднамеренно сбрасывались после создания и сохранения нового героя; Уменьшено количество случаев, когда игра вылетела по время компиляции шейдеров при запуске.

В обсуждении свежего обновления игроки пожаловались на другие ошибки, которые пока не были исправлены. Например, один из пользователей не может использовать способности компаньонов из-за смены управления. А ещё геймеры шутят, что в следующем патче BioWare стоит добавить «настоящую Dragon Age», намекая на своеобразные изменения в The Veilguard.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоялся 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. С новинкой познакомился автор Игромании — игра получилась приятным экшеном, которому не хватает ролевых элементов.