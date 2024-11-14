Кооперативная песочница Aloft про летающие острова появится в раннем доступе в январе

Разработчики из Astrolabe Interactive объявили, что их кооперативная песочница Aloft доберётся до раннего доступа уже 15 января 2025 года. В честь этого был показан короткий трейлер, в котором можно увидеть ключевые аспекты игры: путешествия по летающим островам и взаимодействие с необычным миром.

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Как считают разработчики, в Aloft они смогли заложить прочную основу, в том числе благодаря пользовательским отзывам о демоверсии. В дальнейшем игра будет улучшаться и пополняться новым контентом. Ближе к выходу в раннем доступе будут раскрыты новые подробности и детали.

В Aloft игроки будут выживать среди облаков, отыскивая новые парящие острова и делая из них полноценные воздушные корабли. Пространство можно менять по своему усмотрению, а также получится разводить животных и заниматься фермерством — всё это можно делать и в кооперативе.

Главной проблемой в Aloft станет загадочное заражение. Вредоносные грибы пожирают всё на своём пути. В связи с этим игрокам придётся искать утраченные знания и создавать противоядия, чтобы улучшать биологическое разнообразие островов и справляться с заразой.