Первый «Ведьмак» с Diablo и Fallout попал в новую программу сохранения игр GOG
Магазин GOG анонсировал свою новую инициативу — GOG Preservation Program. Её цель заключается в сохранении возможности проходить игры на современных устройствах, а также своевременно получать техническую поддержку. В данный момент в программу попала сотня игр. Среди них стоит выделить Diablo, Dragon Age: Origins, Resident Evil, The Witcher и другую именитую классику.
«Мы тестируем и обновляем игры, чтобы они безупречно работали на самых популярных конфигурациях ПК — как сейчас, так и в будущем. Рынок ПК постоянно развивается, и такие изменения, как новые обновления Windows или драйверы видеокарт, иногда влияют на совместимость», — рассказали в GOG.
Постепенно библиотека игр будет расширяться. Представители GOG должны провести тесты, обновить и улучшить игру, чтобы она соответствовала стандартам качества. Приоритет платформы — адаптировать для современных PC на Windows как можно больше игр, после чего получится заняться другими операционными системами.
Интересно, что игре совсем необязательно быть классической, чтобы стать частью Preservation Program. Под инициативу попадают все проекты, которые нуждаются в обслуживании и могут быть улучшены силами GOG.
Несмотря на то, что сейчас в программе сохранения участвует лишь 100 игр, в 2025 году счёт должен пойти на сотни. Один из ключевых принципов сохранения — аутентичный опыт без лишних изменений, чтобы игра ощущалась такой же, как в момент своего выхода.
Приобретая игру из GOG Preservation Program, покупатель получит не только полную копию со всеми дополнениями и обновлениями, но и руководства, бонусный контент и даже функции, которые могут быть недоступны в других версиях игры. Традиционно для GOG, ни в одной из игр не будет DRM-защиты.
«Компания GOG, основанная 16 лет назад для сохранения игр, сделала 2024 год поворотным с восстановлением Alpha Protocol и классических частей Resident Evil. Эти релизы воплощают нашу работу по возрождению игр, созданных на основе устаревших технологий, которые оригинальные создатели больше не могут поддерживать. С помощью программы сохранения GOG мы продолжаем нашу миссию по сохранению вечной жизни игр», — рассказал управляющий директор GOG.
Об инициативе было объявлено к 16-летию GOG. Каждая игра, попавшая в программу сохранения, получает на своей странице значок Good Old Game.
Disney анонсировала «Ледниковый период 6»