Первый «Ведьмак» с Diablo и Fallout попал в новую программу сохранения игр GOG

Магазин GOG анонсировал свою новую инициативу — GOG Preservation Program. Её цель заключается в сохранении возможности проходить игры на современных устройствах, а также своевременно получать техническую поддержку. В данный момент в программу попала сотня игр. Среди них стоит выделить Diablo, Dragon Age: Origins, Resident Evil, The Witcher и другую именитую классику.

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«Мы тестируем и обновляем игры, чтобы они безупречно работали на самых популярных конфигурациях ПК — как сейчас, так и в будущем. Рынок ПК постоянно развивается, и такие изменения, как новые обновления Windows или драйверы видеокарт, иногда влияют на совместимость», — рассказали в GOG.

Постепенно библиотека игр будет расширяться. Представители GOG должны провести тесты, обновить и улучшить игру, чтобы она соответствовала стандартам качества. Приоритет платформы — адаптировать для современных PC на Windows как можно больше игр, после чего получится заняться другими операционными системами.

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Интересно, что игре совсем необязательно быть классической, чтобы стать частью Preservation Program. Под инициативу попадают все проекты, которые нуждаются в обслуживании и могут быть улучшены силами GOG.

Несмотря на то, что сейчас в программе сохранения участвует лишь 100 игр, в 2025 году счёт должен пойти на сотни. Один из ключевых принципов сохранения — аутентичный опыт без лишних изменений, чтобы игра ощущалась такой же, как в момент своего выхода.

Приобретая игру из GOG Preservation Program, покупатель получит не только полную копию со всеми дополнениями и обновлениями, но и руководства, бонусный контент и даже функции, которые могут быть недоступны в других версиях игры. Традиционно для GOG, ни в одной из игр не будет DRM-защиты.

«Компания GOG, основанная 16 лет назад для сохранения игр, сделала 2024 год поворотным с восстановлением Alpha Protocol и классических частей Resident Evil. Эти релизы воплощают нашу работу по возрождению игр, созданных на основе устаревших технологий, которые оригинальные создатели больше не могут поддерживать. С помощью программы сохранения GOG мы продолжаем нашу миссию по сохранению вечной жизни игр», — рассказал управляющий директор GOG.

Об инициативе было объявлено к 16-летию GOG. Каждая игра, попавшая в программу сохранения, получает на своей странице значок Good Old Game.