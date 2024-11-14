В трейлере ролевой игры The Thaumaturge назвали дату релиза на консолях

Издатель 11 bit studios поделился трейлером, в котором назвали дату выхода The Thaumaturge на PlayStation 5 и Xbox Series. Ролевая игра посетит новые платформы уже 4 декабря, причём уже сейчас можно загрузить бесплатную демоверсию. В PSN она имеет рейтинг 5 звёзд из пяти на основе трёх оценок.

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Уже сейчас можно оформить предзаказ — сделать это можно со скидкой. В самом трейлере получится увидеть кадры из различных моментов прохождения The Thaumaturge. Игрокам предстоит изучать Варшаву 20-го века, принимать решения, сражаться и исследовать природу потусторонних созданий.

Изначально The Thaumaturge вышла в марте 2024 года на PC. Ролевая игра получила тёплый приём критиков, а в Steam у неё очень положительные пользовательские отзывы. Стартовые продажи оказались ниже ожиданий издателя, однако в 11 bit studios верят в долгосрочный успех игры.

С The Thaumaturge познакомился и автор Игромании. Необычная игра может похвастаться мрачной и атмосферой и влиянием выбором на дальнейшие события, хотя сражения наскучивают к концу прохождения.