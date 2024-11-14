Lollipop Chainsaw RePOP доберется до PlayStation 4 и Xbox One с новым костюмом в декабре

Разработчики из Dragami Games объявили, что Lollipop Chainsaw RePOP доберётся до PlayStation 4 и Xbox One уже 2 декабря, хотя изначально порт планировали выпустить в ноябре. Вместе с выходом новой версии в игре появится наряд Pin-Up Outfit, который будет доступен на всех платформах в рамках бесплатного обновления.

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Костюм может быть знаком поклонникам Lollipop Chainsaw, поскольку прилагался в качестве бонуса к оригинальной игре в ряде регионов. Что касается технических особенностей порта для PS4 и Xbox One, то он будет работать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

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На консолях прошлого поколения Lollipop Chainsaw RePOP будет стоить 45 долларов. Открытие предварительных заказов не планируется, однако покупатели в ранний период смогут получить некие бонусы, о которых Dragami Games расскажет позднее.

Оригинальная Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году, а 12 сентября этого года на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch состоялся релиз обновлённой версии с подзаголовком RePOP. Продажи ремастера превзошли ожидания разработчиков.

В Steam у Lollipop Chainsaw RePOP очень положительные отзывы. В них хвалят динамичный геймплей и забавный юмор. Однако пиковый онлайн не смог превзойти и тысячу человек, а за последний месяц поднимался не выше 54 игроков за 24 часа.