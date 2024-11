Гоити Суда, более известный под псевдонимом Suda51, поговорил об играх, к которым он приложил руку. Как оказалось, он не стесняется сравнивать их с творениями Nintendo. Например, хрестоматийный сюжет Shadows of the Damned можно сравнить с динамикой взаимоотношений ключевых персонажей франшизы Mario.

© скриншот

«Проще говоря, плохой парень похищает принцессу, и герой отправляется её спасать – это хрестоматийный сюжет. Структура и динамика в основном такие же, как у Марио, принцессы Пич и Боузера. Вы можете думать о Shadows of the Damned как о “Марио в Аду”», — заявил Гоити Суда.

И если в Shadows of the Damned Суда был сценаристом, то серия No More Heroes — его собственное творение. Как считает Suda51, оригинальная игра 2007 года представляла из себя The Legend of Zelda. Всё дело в структуре, где есть основной мир и его ответвления в виде подземелий.

«Если вы возьмёте “Зельду”, фильм “Крот” и “Чудаков”, смешав их вместе, то получите No More Heroes. У вас есть основной мир и подземелья, верно? В No More Heroes для каждого ассассина создано подземелье, а сама структура игры в основном такая же, как у The Legend of Zelda», — поделился разработчик.

Соавтор Shadows of the Damned сравнил героев игры с Марио и принцессой Пич - фото 1

В данный момент приключения Трэвиса остановились на No More Heroes 3, вышедшей в 2021 году. А вот Shadows of the Damned совсем недавно выбралась за рамки консольной эксклюзивности — обновлённая версия с подзаголовком Hella Remastered стартовала в конце октября с положительными отзывами.