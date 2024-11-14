Консолям предсказали исчезновение в будущем

В будущем консоли, как предсказывают эксперты, могут исчезнуть, уступив место облачным технологиям и платформо-независимым играм.

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Игровая индустрия стоит на пороге серьезных изменений: по мере развития облачных сервисов и подписок для игр на любом устройстве, производители начинают задаваться вопросом, как долго потребители будут готовы покупать дорогие консоли.

Microsoft, например, активно развивает подписку Game Pass, позволяя пользователям играть на разных устройствах, включая ПК и смартфоны.

Sony же сохраняет традиционный подход, выпуская PS5 Pro, рассчитанный на энтузиастов, но сталкивается с критикой из-за высокой цены.

Nintendo, в свою очередь, готовится к выпуску новой консоли, которая, по слухам, будет поддерживать игры от актуальной Switch и, возможно, станет эталоном для других компаний.

Консоли могут занять нишевую позицию на рынке, предлагая премиум-опыт для преданных геймеров, тогда как для массового пользователя удобство и доступность облачных игр будут в приоритете.