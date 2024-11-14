Российские хакеры отказались выкладывать S.T.A.L.K.E.R. 2 у себя на торрентах

Долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который стал доступен для предзагрузки, на днях появится на основных игровых платформах.

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Но поклонникам пиратских релизов еще придется поискать новинку. Команда byXatab, известная своими репаками популярных игр, неожиданно отказалась публиковать проект на своих торрент-ресурсах.

В официальном сообществе группы было сделано заявление: «Игра не будет публиковаться на сайте, не ждите», что явно удивило сообщество, ведь обычно крупные проекты сразу же попадают в сеть.

Этот отказ выглядит особенно необычно, учитывая, что другие популярные тайтлы, такие как Dragon Age: The Veilguard, оказываются на торрентах практически сразу после выхода.

Однако, судя по всему, в случае со S.T.A.L.K.E.R. 2, разработчики или иные факторы смогли повлиять на решение команды byXatab. Ну или недавние разговоры о том, что распространение и покупка проекта будут приравнены к спонсорству терроризма.