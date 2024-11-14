Российские хакеры отказались выкладывать S.T.A.L.K.E.R. 2 у себя на торрентах
Долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который стал доступен для предзагрузки, на днях появится на основных игровых платформах.
Но поклонникам пиратских релизов еще придется поискать новинку. Команда byXatab, известная своими репаками популярных игр, неожиданно отказалась публиковать проект на своих торрент-ресурсах.
В официальном сообществе группы было сделано заявление: «Игра не будет публиковаться на сайте, не ждите», что явно удивило сообщество, ведь обычно крупные проекты сразу же попадают в сеть.
Этот отказ выглядит особенно необычно, учитывая, что другие популярные тайтлы, такие как Dragon Age: The Veilguard, оказываются на торрентах практически сразу после выхода.
Однако, судя по всему, в случае со S.T.A.L.K.E.R. 2, разработчики или иные факторы смогли повлиять на решение команды byXatab. Ну или недавние разговоры о том, что распространение и покупка проекта будут приравнены к спонсорству терроризма.