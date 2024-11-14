Глава Xbox проболтался о портативной консоли Microsoft в свежем интервью

Руководитель Xbox Фил Спенсер в интервью Bloomberg поделился планами компании относительно игровых устройств и возможного выхода Microsoft на рынок портативных консолей.

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По его словам, несмотря на недавнее поглощение Activision Blizzard за $69 млрд, Microsoft рассматривает дополнительные приобретения, в том числе и для расширения географического присутствия, особенно в Азии.

Спенсер подтвердил интерес к созданию портативной консоли и упомянул, что в компании работают над прототипами. Однако такое устройство может появиться не раньше чем через несколько лет.

Пока подразделение сосредоточено на улучшении своей работы на существующих портативных гаджетах и сотрудничестве с производителями девайсов для обеспечения полной совместимости с Xbox-играми.

Кроме того, Microsoft планирует развивать собственный онлайн-магазин мобильных игр, хотя его запуск откладывается из-за дополнительных исследований рынка.

Спенсер также выразил оптимизм по поводу будущего мобильного гейминга и перспектив развития индустрии, отметив, что компания будет искать новые способы охватить более широкую аудиторию.