Dying Light The Beast поставила рекорд серии после миллиона добавлений в список желаемого

Разработчики из Techland объявили, что Dying Light: The Beast успели добавить в список желаемого уже миллион раз. Для достижения этого показателя не понадобилось и трёх месяцев, ведь игру анонсировали в августе этого года. Учитываются все платформы и магазины: Steam, Epic Games Store, PlayStation и Xbox.

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Согласно Techland, по показателю добавлений в список желаемого Dying Light: The Beast стала самой популярной игрой франшизы, обогнав предыдущие Dying Light и Dying Light 2: Stay Human. Игроков поблагодарили за интерес к грядущей новинке — авторы хотят поскорее рассказать о Кастор-Вудс, где будут происходить действия новой части.

«Спасибо вам за веру в нас и за ваш энтузиазм по поводу следующего приключения Кайла Крейна. Ваше волнение подпитывает нашу страсть, и мы стремимся подарить вам незабываемые впечатления», — заявили в Techland.

Увы, дата релиза Dying Light: The Beast до сих пор неизвестна — игра разрабатывается для PC, PlayStation и Xbox. Ранее разработчики рассказали о своей вере в то, что будущим индустрии станут короткие приключения на 20 часов.