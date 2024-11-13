Датамайнеры Call of Duty: Black Ops 6 рассказали о кроссоверах с Doom и Gears of War

Датамайнеры Call of Duty: Black Ops 6 нашли упоминания возможных кроссоверов из будущих обновлений. Ожидается, что в шутере появятся тематические предметы и исполнители по франшизам Halo, Gears of War и Doom. Все они принадлежат студиям, находящимся под крылом Xbox, поэтому поверить в реальность кроссоверов нетрудно.

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Тематические события, связанные с другими франшизами, оказались очень востребованными в Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023). Если верить портфолио одного из менеджеров Activision, с момента своего релиза игра принесла доход свыше миллиарда долларов — вряд ли бы это получилось без интересных кроссоверов.

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Инсайдеры предполагают, что будущие косметические предметы позволят сыграть за Палача Рока и мастера Чифа. Кроме того, вместе с кроссовером по Doom в игре должен появиться тематический дробовик. С ним уже можно было сыграть в Call of Duty: Modern Warfare 2 — оружие отличалось расположением посередине и низкой частотой кадров, имитируя оригинальную Doom 1993 года выпуска.

А ещё инсайдеры сходятся во мнении, что как минимум некоторые кроссоверы должны были пройти ещё в Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), но их решили переработать и сделать частью Black Ops 6. Также один из датамайнеров намекнул, что в шутере может пройти коллаборация и с Banjo-Kazooie.

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоялся в конце октября на PC, PlayStation и Xbox. С 14 ноября в шутере стартует первый сезон.