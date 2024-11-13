В обзорах Lego Horizon Adventures поругали скучные уровни и похвалили графику

Журналисты поделились обзорами и геймплейными роликами Lego Horizon Adventures. Грядущая новинка получила тёплый приём, но нашлись и серьёзные минусы — игру похвалили за красивую графику, тогда как дизайн локаций оказался слишком простым. Оценки следующие:

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73 балла — Opencritic, с рекомендацией 55% рецензентов (на основе 22 обзоров);

66 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 15 обзоров).

Журналист Eurogamer заявил, что Lego Horizon Adventures получилась «экскурсией» по Horizon Zero Dawn, но упустила всю суть оригинальной игры. В новинке есть отличная графика и проработанное окружение, которое выглядит как настоящие наборы LEGO, однако этого не хватит для того, чтобы увлечь как новичков, так и давних поклонников.

«Для кого на самом деле эта игра? Похоже, она просто не рассчитана на по-настоящему маленьких игроков, которым нужна ещё одна игра в жанре Lego, и к тому же она недостаточно интересна или захватывающая для опытных фанатов Horizon, чтобы получить от неё удовольствие», — считает рецензент Eurogamer.

В IGN посчитали, что сражения в Lego Horizon Adventures получились «великолепными», в том числе из-за множества вариантов сложности для игроков с разными навыками. Также рецензент выделил множество вариантов кастомизации, включая как играбельных героев, так и основной хаб. Что разочаровало автора, так это дизайн уровней — он получился «предсказуемым».

А рецензент Push Square заявил, что Lego Horizon Adventures получила уникальное визуальное оформление и адаптацию для детской аудитории, однако эффект новизны спадает. Дизайн уровней получился «пустым и однообразным» с слишком малым количеством головоломок и платформенных секций.

К слову, в Lego Horizon Adventures есть Сайленс — персонаж, которого озвучивал ныне покойный Лэнс Реддик. Стало известно, что в новинке роль исполнил Тим Расс. Поклонникам он может быть известен по фильму «Звёздный путь: Поколения». Возможно, Расс будет озвучивать Сайленса и в будущих произведениях во вселенной Horizon.

Напомним, что Lego Horizon Adventures доберётся до PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch уже 14 ноября. А пока можно взглянуть на ролик о создании игры.