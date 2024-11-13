$98.37+0.41104.29+0.04
Войти в почту

Продажи Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысили ожидания создателей

Согласно последнем отчёту компании Extreme, которая владеет студией Dragami Games, продажи Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысили ожидания создателей.

Продажи Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысили ожидания создателей
© скриншот

В отчёте не называют конкретных цифр, однако успех помог Extreme в позитивную сторону изменить оценку доходов за финансовый год, который завершается в марте 2025-го.

В частности, Extreme ожидает роста в сегменте чистых продаж на 5,9% до 11,6 млрд йен (было 11 млрд йен). Операционная прибыль должна увеличиться на 50% до 1,5 млрд йен.

По сравнению с предыдущим годом чистые продажи подскочили на 14%, а операционная прибыль выросла на солидные 36,7%.

Релиз ремастера Lollipop Chainsaw состоялся в сентябре этого года на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Выход версий для Xbox One и PS4 был намечен на текущий ноябрь.

Сама игра рассказывает про девушку Джульет, чья семья давно промышляла охотой на зомби. Она путешествует с верной бензопилой и говорящей головой своего парня Ника, сражаясь с ордами нечисти.

В ремастере авторы улучшили не только графику и геймплейные моменты, но и добавили свежий контент. После релиза пользователей возмутила высокая цена новинки, но авторы быстро скорректировали стоимость экшена в разных регионах.

Сейчас команда авторов работает над новым «большим» контентом для игры, хотя деталей по этому поводу нет. Возможно, что в будущем успех ремастера подтолкнёт создателей к разработке полноценного продолжения оригинала.