Согласно последнем отчёту компании Extreme, которая владеет студией Dragami Games, продажи Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысили ожидания создателей.

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В отчёте не называют конкретных цифр, однако успех помог Extreme в позитивную сторону изменить оценку доходов за финансовый год, который завершается в марте 2025-го.

В частности, Extreme ожидает роста в сегменте чистых продаж на 5,9% до 11,6 млрд йен (было 11 млрд йен). Операционная прибыль должна увеличиться на 50% до 1,5 млрд йен.

По сравнению с предыдущим годом чистые продажи подскочили на 14%, а операционная прибыль выросла на солидные 36,7%.

Релиз ремастера Lollipop Chainsaw состоялся в сентябре этого года на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Выход версий для Xbox One и PS4 был намечен на текущий ноябрь.

Сама игра рассказывает про девушку Джульет, чья семья давно промышляла охотой на зомби. Она путешествует с верной бензопилой и говорящей головой своего парня Ника, сражаясь с ордами нечисти.

В ремастере авторы улучшили не только графику и геймплейные моменты, но и добавили свежий контент. После релиза пользователей возмутила высокая цена новинки, но авторы быстро скорректировали стоимость экшена в разных регионах.

Сейчас команда авторов работает над новым «большим» контентом для игры, хотя деталей по этому поводу нет. Возможно, что в будущем успех ремастера подтолкнёт создателей к разработке полноценного продолжения оригинала.