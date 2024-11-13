Farming Simulator 25 быстро обошла Dragon Age: The Veilguard по пиковому онлайну в Steam

Фермерскому симулятору Farming Simulator 25, доступному на PC, PS5 и Xbox Series со вчерашнего вечера, не удалось впечатлить пользователей Steam.

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Новинка получила «смешанный» рейтинг на основе 1 511 обзоров (63% — положительные). Среди плюсов чаще всего отмечают графику. Среди минусов: оптимизацию, малое количество контента, «посредственные» карты и нереалистичную физику езды.

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Зато пиковый онлайн Farming Simulator 25 превысил 126 тыс человек одновременно (это больше, чем у крупной новинки Dragon Age: The Veilguard*, которая не набрала и 90 тыс).

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Farming Simulator 25 официально продаётся в России за 1950 руб и имеет поддержку русского языка.