Capcom анонсировала Monster Hunter Outlanders для мобильных устройств

Capcom и TiMi Studios (Call of Duty Mobile), как и ожидалось, анонсировали новую игру серии Monster Hunter — Monster Hunter Outlanders. Для мобильных устройств.

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«Monster Hunter Outlanders — это игра на выживание в открытом мире, действие которой происходит во вселенной Monster Hunter. Мы стремимся создать мобильную игру, которая позволит наслаждаться Monster Hunter с друзьями в любое время и в любом месте!» [из анонса]

Monster Hunter Outlanders будет бесплатной и с внутриигровыми покупками. Проходить её можно будет в одиночку или с друзьями.

Напомним, что первым о Monster Hunter Outlanders рассказывал инсайдер Kurakasis. Теперь, когда эта информация подтвердилась, он предсказывает скорый анонс Final Fantasy XIV Mobile.

А если вы хотели увидеть в списке платформ Monster Hunter Outlanders что-то ещё, то вспомним классику.

Ну ещё и Monster Hunter Wilds подоспеет в следующем году — 28 февраля для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Её открытый бета-тест привлёк более 450 тыс игроков одновременно в Steam. И критику.