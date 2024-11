Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали игровую карту Кутна-Горы

Студия Warhorse опубликовала игровую карту Куттенберга — старинного чешского города, который сейчас носит название Кутна-Гора. Мы можем оценить не только масштаб территории, которую предстоит исследовать игрокам Kingdom Come: Deliverance 2, но и внимание к оформлению: рассматривать бытовые сцены, украшающие карту, можно долго.

© скриншот

Карта, показанная создателями, станет частью коллекционного издания Kingdom Come: Deliverance 2 стоимостью в 200 долларов. В него также включили статуэтку Индржиха, наборы значков и карточек, а также «письмо надежды» от разработчиков.

© скриншот

Kingdom Come: Deliverance 2 выходит 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Её «соседями» станут другие громкие проекты: Assassin’s Creed: Shadows, Monster Hunter: Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. И, хотя разработчики заверили, что не боятся конкуренции и надеются донести свою игру до каждого поклонника, глава студии Даниэль Вавра признался, что немного нервничает.

Напомним, что недавно нам показали прогулку по современной Кутна-горе. А о масштабе игры говорит то, что в её сценарии — 11 тысяч страниц. Кстати, Denuvo в игре не будет.