G.I. Joe: Wrath of Cobra в ноябре выходит на консолях

Совсем недавно, в конце сентября, студия Maple Powered Games и издательство indie.io выпустили на PC ретро-боевик G.I. Joe: Wrath of Cobra. Игра в Steam собрала смешанные отзывы, но это не нарушило планы создателей по выпуску консольных версий. На PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch боевик появится 21 ноября.

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Игра создана по мотивам комиксов и мультсериалов «Настоящий американский герой», и нас ждут роли персонажей классической линейки экшн-фигурок Hasbro: Дюка, Скарлетт, Роудблока, Снейк Айза и прочих.

Битемап создан в стиле игр 1980-х годов, и игроков ждёт новое столкновение со зловещей «Коброй». Сражаться с полчищами злобных солдат, бронированных Гадюк и андроидов B.A.T. мы будем в роли настоящих американских героев с уникальными способностями и целым арсеналом фантастического оружия.

В Steam игра до 19 ноября продаётся со скидкой, всего за 704 рубля.