Ubisoft перезапустила разработку кооперативного шутера Project U

Ubisoft предположительно перезапустила разработку кооперативного шутера Project U
В сентябре 2022 года Ubisoft официально анонсировала «революционный» сессионный кооперативный шутер Project U. Однако за прошедшее время мы об игре так ничего и не услышали, помимо отдельных утечек. Почему так произошло, рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.
Как стало известно Хендерсону, разработку шутера Project U, получившего внутреннее кодовое название Pathfinder, весной 2024 года без лишнего шума запустили заново. Это произошло после того, как возникли проблемы с реиграбельностью.
Решить проблему разработчики пытались с самого начала: добавляли вариации карт, новые биомы и боссов. Из-за постоянных переделок бюджет проекта всё увеличивался. Но, хотя участники тестирования в феврале 2024 года оценили увиденное в целом положительно, игра всё ещё разочаровывала их своей повторяемостью.
В марте Ubisoft объявила, что разработка Project U будет прекращена, а аутсорсинговые студии перейдут к другим проектам. Проект покинули многие разработчики, включая двух директоров игры: Матье Гранжон перешёл в команду Assassin’s Creed, а Дамьен Кьекен присоединился к DICE.
После этого Ubisoft решила, что PvE-игры всё ещё могут быть успешными, и в этом компанию убедил вирусный релиз Helldivers 2 с миллионными продажами за первые пять недель. Компания заявила, что верит в проект, и вернула Project U на начальную стадию разработки с новым продюсером и небольшой командой — они должны изучить новые идеи и придумать, как сделать игру успешной.
Project U рассказывает о вторжении на Землю машин, которые хотят механизировать всё живое. По задумке десять команд по четыре человека должны продвигаться по карте, сражаясь в PvE-боях против постепенно усложняющихся врагов. В итоге игроки попадают в финальную зону, где им нужно победить босса.
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