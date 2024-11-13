Ubisoft перезапустила разработку кооперативного шутера Project U

В сентябре 2022 года Ubisoft официально анонсировала «революционный» сессионный кооперативный шутер Project U. Однако за прошедшее время мы об игре так ничего и не услышали, помимо отдельных утечек. Почему так произошло, рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.

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Как стало известно Хендерсону, разработку шутера Project U, получившего внутреннее кодовое название Pathfinder, весной 2024 года без лишнего шума запустили заново. Это произошло после того, как возникли проблемы с реиграбельностью.

Решить проблему разработчики пытались с самого начала: добавляли вариации карт, новые биомы и боссов. Из-за постоянных переделок бюджет проекта всё увеличивался. Но, хотя участники тестирования в феврале 2024 года оценили увиденное в целом положительно, игра всё ещё разочаровывала их своей повторяемостью.

В марте Ubisoft объявила, что разработка Project U будет прекращена, а аутсорсинговые студии перейдут к другим проектам. Проект покинули многие разработчики, включая двух директоров игры: Матье Гранжон перешёл в команду Assassin’s Creed, а Дамьен Кьекен присоединился к DICE.

После этого Ubisoft решила, что PvE-игры всё ещё могут быть успешными, и в этом компанию убедил вирусный релиз Helldivers 2 с миллионными продажами за первые пять недель. Компания заявила, что верит в проект, и вернула Project U на начальную стадию разработки с новым продюсером и небольшой командой — они должны изучить новые идеи и придумать, как сделать игру успешной.

Project U рассказывает о вторжении на Землю машин, которые хотят механизировать всё живое. По задумке десять команд по четыре человека должны продвигаться по карте, сражаясь в PvE-боях против постепенно усложняющихся врагов. В итоге игроки попадают в финальную зону, где им нужно победить босса.