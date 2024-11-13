Создатели The Finals показали игровой процесс кооперативного шутера ARC Raiders

Студия Embark опубликовала очередной трейлер будущего бесплатного кооперативного шутера с эвакуацией ARC Raiders. На этот раз нам показали около шести минут игрового процесса с демонстрацией одной из рейдерских миссий.

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Действие ARC Raiders разворачивается в отдалённом будущем, на Земле, которая захвачена механизированными интервентами из космоса. Нашей базой будет служить западный сектор Толедо, где обитают тысячи выживших. Это безопасная зона, где игроки смогут отдохнуть, пообщаться и выбрать следующую миссию.

В ходе вылазок нам предстоит искать необходимые для выживания ресурсы, при этом сражаясь с захватчиками. Игрокам будут встречаться и другие рейдеры, и важно вовремя определить, друзья они или враги. Видео было снято в ходе октябрьского технического бета-тестирования. Даты релиза у игры пока что нет, но выйдет она на РС, PlayStation 5 и Xbox Series.