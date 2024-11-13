Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обновили системные требования

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали расширенные системные требования шутера в четырёх категориях.

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Игра займёт на SSD около 160 ГБ и потребует от 16 ГБ оперативной памяти — даже при игре в 1080p и 30 FPS. Ниже можно увидеть системные требования целиком в формате текста (а здесь Nvidia рассказала, как FPS увеличится при использовании DLSS 3.0).

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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились системными требованиями в 4 категориях - фото 1

Низкие системные требования (1080p при 30 FPS) Процессор — Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X; Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 или Intel Arc A750; Оперативная память — 16 ГБ.

Средние системные требования (1080p при 60 FPS)

Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X; Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 2070 Super, RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700XT; Оперативная память — 16 ГБ.

Высокие системные требования (1440p при 60 FPS)

Процессор — Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X; Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT; Оперативная память — 32 ГБ.

«Эпические» системные требования (2160p при 70 FPS)

Процессор — Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X; Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX; Оперативная память — 32 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября на Xbox Series и PC (в том числе в расширенных подписках Game Pass). Шутер уже ушёл на золото.