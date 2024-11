Для ролевой игры Sea of Stars вышло бесплатное обновление с кооперативом

Для нашумевшей в прошлом году ролевой игры Sea of Stars вышло бесплатное обновление Dawn of Equinox, которому посвятили свежий трейлер с геймплейными кадрами. Одна из главных новинок — добавление кооператива до трёх человек. Игроки смогут освоить новую механику, в которой нужно бить противников синхронно.

© скриншот

На этом боевые новинки не ограничились. Игроки смогут воспользоваться новыми навыками, сбить чары новых врагов и сохранить очки комбо после битвы. Также был обновлён пролог, а для одного из важных сюжетных моментов подготовили новую кинематографическую сцену.

Sea of Stars также стала игрой, полюбившейся спидраннерам — специально для них добавили уникальную реликвию, которая должна помочь в установке новых рекордов. Одной лишь реликвией не ограничились — некоторые из них делают прохождение более удобным, другие же нацелены на изменение сложности игры.

Попугай, помогающий отыскивать секреты, освоил новые приёмы — с его помощью отыскивать пропущенные задания и коллекционные предметы станет проще. Также разработчики добавили франко-канадский перевод, исправили различные ошибки и не только.

Разработчики из Sabotage Studio заявили, что обновление Dawn of Equinox стало «подарком сообществу» за любовь и поддержку. Ещё больше новинок появится в дополнении Throes of the Watchmaker, релиз которого ожидается весной 2025 года.

«Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые игра получила за прошедший год, что позволило нам полностью реализовать наше видение. Мы надеемся, что это даст поклонникам игры множество поводов вернуться к ней в ожидании предстоящего дополнения Throes of the Watchmaker, которое выйдет весной 2025 года», — поделились разработчики.

Напомним, что релиз Sea of Stars состоялся в августе 2023 года. С тех пор аудитория игры превысила 5 миллионов человек, а сама RPG заслужила очень положительные отзывы.