Сезон OG останется в Fortnite навсегда

Как и предполагали инсайдеры, компания Epic Games объявила о возвращении OG, Old Gamer — любимого многими сезона Fortnite с оригинальной картой легендарной королевской битвы. И на этот раз возвращение будет окончательным.

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Как сообщили разработчики, OG вернётся в игру 6 декабря и останется навсегда. Игроки смогут отправиться в схватки на карте OG, для них будут доступны особые трофеи OG и все десять сезонов OG по очереди. Пока что нам показали будущий ассортимент игрового магазина.

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Сообщение о возвращении классического сезона «Как раньше» навсегда за считанные часы собрало десятки тысяч лайков, а в комментариях игроки выражают восторг по поводу скорого нововведения.

Событие «Fortnite: Как раньше» впервые появилось в игре в ноябре прошлого года и стало очень популярным: в игре одновременно оказалось почти 45 миллионов человек.