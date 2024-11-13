Частоту кадров S.T.A.L.K.E.R. 2 и Indiana Jones and the Great Circle увеличит DLSS 3

Nvidia рассказала о том, что ждёт обладателей видеокарт GeForce RTX 40-й серии в ближайшем будущем. Например, использование различных технологий в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые заметно повысят качество и производительность шутера на PC.

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С момента релиза игры 20 ноября игроки смогут воспользоваться генерацией кадров и апскейлом DLSS 3. В разрешении 4К и максимальными параметрами абсолютно всех настроек в S.T.A.L.K.E.R. 2 с включённой функцией DLSS 3 частота кадров в среднем поднималась в 2,4 раза. Например, на видеокарта GeForce RTX 4070 значение поднялось с 30 FPS до 70 FPS. А вот на наиболее мощной GeForce RTX 4090 удалось превзойти значение 120 кадров в секунду.

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Если же ограничиться разрешением 2К, то на RTX 4090 можно достигнуть целых 145 FPS. В Full HD (1080p) включение DLSS 3 повышает частоту кадров в среднем в 1,9 раза — на каждой видеокарте от RTX 4060 и выше значение FPS поднималось выше 60. Ознакомиться с подробными графиками можно в галерее.

Также игроки смогут включить функцию Nvidia Reflex для уменьшения задержки. А незадолго перед релизом S.T.A.L.K.E.R. 2 появится обновление драйверов, которое поможет подготовиться к выходу шутера.

Кроме того, 19 ноября состоится релиз Microsoft Flight Simulator 2024. В ожидаемом авиационном симуляторе появится джентльменский набор:

Генерация кадров с помощью DLSS 3;

DLAA для лучшего сглаживания;

Nvidia Reflex для снижения задержки;

Реалистичные тени с использованием трассировки лучей.

Как и в случае со S.T.A.L.K.E.R. 2, для наилучших впечатлений пользователям предлагается установить самый свежий драйвер.

С полезными технологиями Nvidia выйдет и ещё одна грядущая игра — Indiana Jones and the Great Circle. Пока известно лишь о наличии DLSS 3. Кроме того, покупателям ряда видеокарт, включая GeForce RTX 4070, бесплатно отдадут расширенное издание игры — с ним начать играть можно будет на 3 дня раньше релиза, который состоится 9 декабря. Щедрая акция продлится вплоть до 29 декабря.

А уже сейчас повышенное разрешение благодаря DLSS стало доступно в экшене Mortal Rite. А в симуляторе фермы Farming Simulator 25, релиз которого состоялся сегодня, также можно увеличить разрешение с помощью DLSS и воспользоваться технологией DLAA. Последняя нужна для повышения качества изображения, а не для улучшения производительности.

Также с сегодняшнего дня пользователи видеокарт Nvidia смогут загрузить приложение Nvidia App, которое объединяет в себе все ключевые программы и функции для наилучшего опыта от использования видеокарт. Приложение сможет своевременно обновлять драйвера и поможет установить GeForce NOW и Nvidia Broadcast.