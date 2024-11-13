Глава Take-Two уверен в упадке серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption

Компании Take-Two принадлежат такие мощные бренды, как Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и Civilization. Тем не менее, её генеральный директор Штраус Зельник готов к тому, что их жизнь не продлится вечно.

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В ходе общения с инвесторами на прошлой неделе Зельника спросили, готовы ли игроки увидеть новинки, не относящиеся к известным сериям. И в ответ получили неожиданные философские размышления.

Всё имеет склонность деградировать. Хотя большинство сиквелов наших франшиз обычно расходятся лучше, чем оригинальный релиз — и мы очень гордимся этим, потому что это нестандартно для индустрии, — правда в том, что существуют распад и энтропия. Это свойство физики, человеческой жизни и всего, что существует на земле. В конечном счёте, всё приходит в упадок, включая хитовые игры. Так что если мы не пробуем что-то новое и не создаем новую интеллектуальную собственность, то сказать, что мы почиваем на лаврах, значит сильно преуменьшить. Мы действительно рискуем сжечь мебель, чтобы обогреть дом. А это ничем хорошим не закончится.

Зельник признаёт, что выпуск сиквела выглядит более безопасным решением, чем создание совершенно нового проекта. Хотя «коэффициент попадания Take-Two в цель» очень высок для игровой индустрии, компания тоже время от времени «ошибается».

Но если бы мы не были готовы создавать новую интеллектуальную собственность, когда появились здесь 18 лет назад, когда риски в этой индустрии были намного выше, чем сегодня, то никто из нас не сидел бы здесь сегодня, и вы бы не слушали этот разговор. Это просто факт.

Хотя Зельник и готов к тому, что «золотые курицы» компании перестанут приносить заоблачную прибыль, пока что в грядущем релизе Grand Theft Auto VI многие видят новый шанс для всей игровой индустрии, переживающей далеко не лучшие свои времена. Не случайно тираж GTA 5 уже превысил 205 млн копий.

Помимо заслуженных серий 2K, Civilization, Borderlands, BioShock и Mafia, компания время от времени пробует свои силы в новых проектах. К примеру, творец BioShock Кен Левин готовит свой новый проект, Judas. Тем не менее ряд проектов не добирается даже до анонса: в отчёте говорится о 40 проектах, в то время как в начале года в разработке у Take-Two было 52 игры.