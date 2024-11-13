Для скандального ремастера трилогии GTA вышел патч с «классическим» освещением

В 2021 году Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition наделала много шума из-за отвратительного качества — ругали как плохую графику, так и вырезание особенностей оригинальных игр. Среди таких оказалось и атмосферное освещение, которое вернули в мобильной версии, но теперь добавили на PC и консолях в свежем патче.

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Обновление вышло через три года после релиза трилогии. Опция «классического» освещения стала главной новинкой — она установлена по умолчанию и его можно отключить, чтобы вернуть прежний вид. Обновлённое освещение старается привести игры к атмосфере версий для PlayStation 2, что наиболее заметно на примере Grand Theft Auto: San Andreas.

Портал RockstarIntel поделился скриншотами с классическим освещением и без него. К удивлению, мир в Grand Theft Auto III стал ярче, хотя оригинальная игра славится своей серостью и редкими периодами с солнечной погодой.

Официального списка изменений для свежего патча The Definitive Edition нет, поэтому искать их принялись простые игроки. Выяснилось, что обновление исправило отображение джинсовой ткани, добавило облака высоко в небе, а также улучшило анимацию персонажей. Дополнительно были внесены корректировки в скорость движения воды и плавания.

А ещё в третьей части и в Grand Theft Auto: Vice City отныне можно бегать, держа в руках дробовики, винтовки и огнемёт. В оригинальных версиях бег был доступен только с лёгким и рукопашным оружием. А ещё патч удалил упоминания о Grove Street Games — изначальных разработчиков ремастера. Начиная с мобильной версии, над обновлённой трилогией работает другая студия.

Несмотря на скандальность, подписчики Netflix загрузили GTA: : The Trilogy — The Definitive Edition свыше 30 миллионов раз. А в Steam у игр в основном положительные пользовательские отзывы, поскольку все критические баги были исправлены — для непривередливых игроков сборник стал отличной возможностью повторно пройти именитые боевики.