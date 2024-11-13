К World War Z: Aftermath скоро выпустят обновление Sin City Apocalypse

Кооперативный зомби-шутер World War Z:Aftermath, основанный на блокбастере Paramount Pictures, отправляется в Лас-Вегас. Обновление Sin City Apocalypse выйдет 5 декабря на РС, PlayStation и Xbox, одновременно в продаже появится новый эпизод сюжетной кампании Vegas.

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Расширение Vegas оценили в 10 долларов, и его покупателям будут доступны три миссии в новых локациях Лас-Вегаса, четыре новых выживших и косметические премиум-предметы. В бесплатный контент Saber Interactive включила оружие WASP-180 Defensive SMG и новый брелок Bells.

World War Z: Aftermath доступна на PC, PlayStation и Xbox. В ней игрокам приходится сражаться с полчищами живых мертвецов в компании друзей: в группу можно собрать до четырёх выживших. Схватки разворачиваются в самых разных уголках земного шара, а в некоторых режимах угроза исходит не только от зомби, но и от других игроков.