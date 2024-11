Пошаговая наследница «Героев» Songs of Conquest вышла на PlayStation 5 и Xbox Series

Пошаговая тактика Songs of Conquest добралась до PlayStation 5 и Xbox Series, в честь чего был показан трейлер. В нём можно увидеть геймплейные кадры наследницы Heroes of Might and Magic — передвижение по миру, пошаговые сражения и прокачку.

«Появление Songs of Conquest на консолях стало настоящим прорывом, и мы очень рады, что игроки могут взять в руки контроллер и опробовать эту версию самостоятельно», — заявил ведущий геймдизайнер студии Lavapotion.

Игроков консольных версий ожидает адаптированное управление. Разработчики из Lavapotion считают, что им удалось проделать хорошую работу с консольным портом.

«Пошаговые стратегии обычно считаются компьютерными играми, но, когда мы впервые попробовали раннюю версию порта, мы удивили даже самих себя тем, насколько хорошо был адаптирован игровой процесс. Сегодня тот день, когда всё наконец-то свершилось, и нам не терпится услышать, что думают как существующие фанаты, так и новые консольные игроки!», — поделились в студии.

Сама Songs of Conquest изначально вышла на PC в раннем доступе — полноценный релиз состоялся в мае этого года. С тех пор игра продалась тиражом свыше 500 тысяч копий и готовится к выходу на мобильных устройствах.

При этом с момента релиза Songs of Conquest продолжает получать обновления. Зимой выйдет дополнение Vanir, которое погрузит игроков в атмосферу скандинавского фольклора. Также в 2025 году в тактике значительно расширятся фракции.

Songs of Conquest заслужила очень положительные пользовательские отзывы. В них хвалят уникальные фракции, а также интересные многопользовательские баталии с разнообразными картами как от разработчиков, так и от других игроков.