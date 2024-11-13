Создатели Atomic Heart поделились новыми скриншотами и деталями третьего дополнения

Студия Mundfish поделилась двумя новыми скриншотами, на которых можно увидеть локации из будущего третьего дополнения Atomic Heart. Если в прошлый раз акцент был сделан на жуткой атмосфере, то теперь можно увидеть наполненный бассейн и некое помещение с беспорядком.

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По информативности скриншоты явно не дотягивают до первого тизера третьего DLC, однако деталями аддона поделился Роберт Багратуни — глава Mundfish. В интервью авторитетному японскому изданию Famitsu тот рассказал, что центральной темой дополнения станет «возвращение».

Игроки смогут вернуться к полюбившемуся геймплею, а персонажи — вернуть «утраченное». Получится и ощутить эмоции, схожие с прохождением основной игры, вроде радости и грусти.

Кроме того, третье DLC станет «самым захватывающим» на данный момент. Все события в нём происходят в реальном мире и уже после второго аддона, когда главный герой вернулся из Лимбо. Будут как абсолютно новые локации, так и старые, но изменившиеся «до неузнаваемости». Среди последних есть комплекс «Челомей».

Несмотря на возврат к привычному геймплею, в Mundfish захотели, чтобы игроки постоянно получали новые впечатления от грядущего DLC. Поклонников ждут новые способности и виды оружия, а также механики и способы взаимодействия с окружением.

А ещё с выходом дополнения игрокам стоит ждать нечто «интересное». Разработчики не готовы раскрывать подробности, но уверяют, что создают решение, которое даст «гибкость» в обогащении игрового процесса. Также Багратуни вспомнил об уже двух вышедших DLC. В студии любят оба дополнения, поскольку в них получилось найти новые способы развлечь игроков.

Когда же выйдет третье дополнение для Atomic Heart? Нет, не завтра в три — дату релиза объявят позднее. Однако аддон выйдет «уже скоро», ведь разработчики усердно трудятся над его завершением. В дальнейшем они должны поделиться новыми подробностями.