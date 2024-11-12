Симулятор фермера Farming Simulator 25 получил трейлер в честь релиза на PC и консолях

Разработчики из Giants Software выпустили Farming Simulator 25 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В честь этого был показан релизный трейлер, в котором можно увидеть кадры на движке симулятора. В нём игроков ждёт не только развитие собственной фермы благодаря современной технике, но и различные напасти, включая ураганы.

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В Farming Simulator 25 игроков ждут различные новинки. Например, впервые в серии симулятор представил азиатскую карту с выращиванием риса. Также игроки должны готовиться к ураганам и граду, которые могут серьёзно испортить урожай. Новейший движок в свою очередь заметно доработал графику.

В прессе релиз Farming Simulator 25 оказался почти незамеченным. В единственной рецензии на Metacritic автор выставил новинке 75 баллов и отметил, что она станет прекрасной возможностью быть ближе к природе и почувствовать себя фермером, не переезжая в другую страну и не меняя образ жизни.

Пользовательская оценка Farming Simulator 25 в Steam до сих пор не сформирована. Однако пиковый онлайн успел превысить 20 тысяч человек и продолжает расти. Приобрести симулятор можно было по предзаказу, который включал в себя бесплатный набор McDon Pack.

Приобрести Farming Simulator 25 можно и в России за 1950 рублей в стандартном издании. В игре есть русский текстовый перевод, а в дальнейшем она будет получать различные дополнения — набор с игрой и сезонным пропуском первого года поддержки стоит 3108 рублей.