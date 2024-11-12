Бывший босс Disney захотел сделать издателя Persona и Yakuza развлекательной компанией

Джастин Скарпоне стал главой трансмедийного развития Sega ранее в этом году после того, как проработал исполнительным директором Disney. Благодаря нему Sega хочет стать глобальной развлекательной компанией — управленец решил порассуждать о том, чего поклонникам стоит ожидать в будущем.

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Как считает Скарпоне, именно видеоигры, в которых преуспела Sega, сегодня являются наиболее значимой формой развлечения. Поэтому управленец хочет привнести в компанию систему из Голливуда. Новые франшизы будут внедряться благодаря играм, после чего интеллектуальную собственность можно лицензировать и расширять, как это делает Marvel.

«У игровых компаний нет такой истории создания контента, которую, по сути, изобрел Уолт Дисней, когда они берут франшизу и разрабатывают план контента на пять-десять лет вперёд, как это делает Кевин Файги с фильмами. Подключая этот подход ко всем другим бизнесам и развивая историю на основе различного опыта, вы получаете контент-продукты и услуги», — поделился Скарпоне.

Скарпоне заявил, что помочь Sega добиться успеха с аналогичным подходом — его главная миссия. Он отмечает, что выход Sonic x Shadow Generations незадолго до третьей части «Соника в кино» с Шэдоу был не случайным событием, а продуманным планом.

Трансмедийное подразделение Sega включает в себя несколько команд, для объединения и развития которых был приглашён Джастин Скарпоне. Он сразу захотел сосредоточиться на разнообразии команд и навыков, чтобы им было проще выполнять обязанности и добиваться успеха. К концу финансового года команды также будут расширены.

Скарпоне отметил, что игры Sega пользуются особым успехом в Азии, особенно благодаря Steam, однако местное трансмедийное подразделение отстаёт от офисов в США и Европе. Также есть отличия в популярном контенте — управленец уверен, что в ближайшие годы наиболее популярной франшизой Sega в Китае станет Persona.

«Persona — это огромный плюс. Реакция китайских лицензиатов и розничных продавцов на Persona, а теперь и на Metaphor: ReFantazio, была для меня несколько ошеломляющей. Я не ожидал, что она будет такой сильной», — поделился Скарпоне.

В конечном итоге Sega имеет шансы стать развлекательной компанией. Джастин Скарпоне выделил успехи Nintendo на этом поприще и назвал её «старшим братом» для всех японских компаний в игровой индустрии.