Утечка постера мобильной Monster Hunter Outlanders намекнула на скорый анонс

В издании PocketGamer опубликовали статью, которая раньше времени раскрыла мобильную Monster Hunter Outlanders и её постер. В данный момент материал удалён, но из него стало известно, что игра совместит в себе одиночные и многопользовательские элементы — охотиться на монстров получится в кооперативе.

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Впервые о Monster Hunter Outlanders рассказал инсайдер Kurakasis. В августе этого года он раскрыл название игры, на которую разработчики из TiMi Studios ссылались в ноябре 2022 года. Они объединились с Capcom для создания «уникального» для мобильных платформ опыта с характерными для Monster Hunter элементами.

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Судя по постеру, неанонсированная Monster Hunter Outlanders станет полноценным ролевым экшеном в духе основных частей серии с крупных платформ, вроде Monster Hunter: World. На изображении видно, как игроки вступили в схватку с гигантским крылатым монстром.

Учитывая появление полноценной статьи и рекламных материалов, анонс Monster Hunter Outlanders может быть не за горами. Инсайдер рассказывал, что игру должны представить общественности до конца этого года.

Если Monster Hunter Outlanders сможет повторить ключевые механики серии с основных платформ, то потенциально игра привлечёт к франшизе новых поклонников. Сейчас для этого самое подходящее время, ведь в разработке находится Monster Hunter Wilds.

Её открытый бета-тест привлёк более 450 тысяч игроков в Steam. А полноценный релиз состоится 28 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.