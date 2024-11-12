Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали столкновение с псевдособакой

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились небольшим отрывком игры, в котором главный герой сталкивается с псевдособакой. Можно оценить способности мутанта и бой, который обрывается на самом интересном месте.

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Сразиться с псевдособакой и другими обитателями Зоны можно будет с 20 ноября, когда игра выйдет на PC и Xbox Series. На консолях уже стартовала предварительная загрузка.

Но будьте начеку: пошла молва, что покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 в России могут приравнять к экстремизму.