В свежем ролике о создании Lego Horizon Adventures показали больше игровых кадров
На YouTube-канале Guerrilla Games вышло свежее видео, посвящённое грядущему приключению Lego Horizon Adventures.
В нём разработчики рассказали о создании кубического мира Horizon и его обитателей, учитывая типичные особенности Lego, а также показали ещё больше геймплейных кадров с исследованием, сражениями и кастомизацией.
Lego Horizon Adventures выходит 14 ноября на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch. В предыдущем трейлере игры Элой спела отрывок известной песни Tubthumping.
А в Guerrilla Games рассказали, почему команда теперь предпочитает делать игры в ярком мире Horizon вместо жестокой Killzone
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