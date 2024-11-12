В свежем ролике о создании Lego Horizon Adventures показали больше игровых кадров

На YouTube-канале Guerrilla Games вышло свежее видео, посвящённое грядущему приключению Lego Horizon Adventures.

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В нём разработчики рассказали о создании кубического мира Horizon и его обитателей, учитывая типичные особенности Lego, а также показали ещё больше геймплейных кадров с исследованием, сражениями и кастомизацией.

Lego Horizon Adventures выходит 14 ноября на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch. В предыдущем трейлере игры Элой спела отрывок известной песни Tubthumping.

А в Guerrilla Games рассказали, почему команда теперь предпочитает делать игры в ярком мире Horizon вместо жестокой Killzone