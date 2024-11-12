Обладатели Steam Deck наиграли в Baldurʼs Gate 3 более 17 млн часов

Игроки на Steam Deck провели в Baldur’s Gate III более 17 млн часов. 17 223 529 часов, если быть точнее. Об этом рассказал глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус.

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В переводе на годы мы имеем примерно 1 965 лет. Впечатляет. А теперь вспомним, что Baldurʼs Gate 3 безумно популярна на других платформах — PC, PS5 Xbox Series — и попытаемся (попытаемся!) представить реальное количество общих сыгранных часов.

Даус шутливо предложил партнёрство по созданию специальной версии Steam Deck с батареей на 100 Вт. Но Valve пока может предложить только новую лимитированную модель Steam Deck в белом цвете. Характеристики у неё те же, что и у стандартной модели.

Кстати, вот так, согласно тайным документам Valve и Larian, выглядит тот самый игрок, который провёл Baldurʼs Gate 3 более 17 млн часов.