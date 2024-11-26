Как собрать игровой ПК: пять советов, чтобы не потратить деньги зря

Игровой ПК — одна из самых волнительных покупок для любого геймера. Сборка компьютера по частям и поиск нужных компонентов могут показаться чем-то сложным, но, на самом деле, это не ядерная физика: надо лишь помнить о некоторых ключевых моментах. Портал PC Gamer поделился пятью советами для тех, кто собирается покупать новенький игровой ПК.

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Начните с выбора видеокарты

Игровой ПК — не один цельный продукт, а скорее коллекция компонентов, каждый из которых требует внимания. И начать лучше всего с GPU. После того, как вы определитесь с бюджетом, начните подбирать видеокарту: именно она больше всего повлияет на производительность машины.

RTX 4090 — мощнейший, но крайне дорогой вариант. RTX 4080 — лучшая в премиальном сегменте, но по-прежнему довольно дорогая, как и RX 7800 XTX. Они подойдет тем, кто хочет играть в 4К или 1440р с высокой герцовкой монитора. А чуть ниже расположены более мейнстримные опции: RTX 4070 Super и RX 7800 XT. Они потянут современные ААА-игры в 1440р на максимальных настройках графики, но и монитор им понадобится хороший.

Наконец, наименее мощный и самый дешевый сегмент. RTX 4060, 4060 Ti и RX 7600. Они подойдут для 1080р или 1440р на средних настройках. Хотя посоветовать их при наличии достаточного бюджета сложно: подобные видеокарты проще воспринимать как промежуточный шаг перед обновлением до чего-то более серьезного.

16 ГБ оперативной памяти — бюджетная опция, но постарайтесь брать DDR5

Кажется, еще совсем недавно 16 ГБ RAM были золотым стандартом для игровых ПК, но теперь ситуация поменялась. 32 ГБ считаются нормой, из-за чего многие люди начали думать, что на 16 ГБ лучше вообще не тратить время. Но это неправда.

16 ГБ оперативной памяти затормозят производительность в некоторых играх, особенно если на фоне запущено много других процессов. Однако если позакрывать фоновые задачи, то этих ресурсов вполне хватит для комфортного гейминга. Преимущество 32 ГБ — большой буфер памяти, которого достаточно, по сути, для любых задач и на любых настройках. Но если вас стесняет бюджет, то в покупке 16 ГБ нет ничего страшного.

Тем не менее, есть один важный момент: постарайтесь купить плашки DDR5. Они не то, чтобы сильно быстрее DDR4 в играх, но разница заметна. К тому же, прослужат они значительно дольше.

Подберите хотя бы один NVMe SSD на 1 ТБ или больше

Большинство современных ПК используют NVMe SSD в качестве накопителя, хотя иногда встречаются сборки со старомодными SATA SSD. Их лучше избегать: они неплохо подходят для хранения данных, но не очень хороши в роли системных дисков.

Недавно NVMe накопители считались приятной, но необязательной роскошью. Многие люди по-прежнему пользовались SATA SSD и не знали горя, даже когда на рынок вышли NVMe — первое время они были гораздо более дорогими. Но теперь NVMe и SATA стоят одинаково, и выбор падает именно на первые. А точнее, на PCIe 4.0 NVMe диски. PCIe 5.0 пока ни к чему — они не стоят своих денег, если вам нужен накопитель для игр.

Помимо этого, не стоит недооценивать важность объема. Да, никто не мешает вам позже взять более объемный SSD, но те же 512 ГБ быстро улетят на дистрибутивы игр. Если вы не загнаны в жесткие рамки бюджета, то лучше потратиться хотя бы на 1 ТБ. В идеале — на 2 ТБ.

Подумайте о производительности CPU и долговечности сокета

При покупке игрового ПК, конечно же, надо думать о производительности. Но не стоит забывать о том, что, рано или поздно, вам может понадобиться более мощный CPU.

Бюджетные процессоры, такие как Intel Core i5 13400 и AMD Ryzen 5 7600 — не лучшие на рынке, но они более чем подойдут для гейминга. Правда, их мощности может не хватать для более интенсивных задач. Ryzen 7 7800X3D или 9800X3D — абсолютные фавориты для игровых сборок, однако и они могут проигрывать Core i9 и Ryzen 9 в рабочих задачах.

Также помните о сокете материнской платы и CPU. При сборке ПК своими руками нужно удостовериться в том, что эти компоненты совместимы. Если вы собираете покупать готовый компьютер, то эту информацию лучше уточнить отдельно, потому что от нее зависит, сможете ли вы позже нормально обновиться. Например, не факт, что ваша нынешняя материнская плата будет поддерживать CPU, на который вы захотите перейти позже.

Никто не мешает вам обновиться в будущем

Наконец, последний совет — на перспективу. Почти каждый компонент игрового ПК можно заменить и обновить. Если вы впервые собираете себе компьютер, то не стоит зацикливаться на «идеальной» сборке: никто не запретит вам обновить те или иные компоненты позже. Надо лишь заранее взять DDR5 оперативную память и проверить тип сокета — АМ5 будет актуальным в обозримом будущем.