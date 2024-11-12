Valve представила лимитированную модель Steam Deck в новом цвете

Valve анонсировала ограниченный выход Steam Deck с OLED-экраном в белой расцветке. Продажи начнутся 18 ноября. Стоимость лимитированной версии консоли составит 679 долларов.

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Steam Deck OLED: White Edition будет обладать теми же характеристиками, что и стандартная модель с одним терабайтом памяти и OLED-экраном. В комплект с устройством будет входить эксклюзивный белый чехол и белая салфетка из микрофибры.

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Консоль станет доступной для покупки во всех странах, где официально продается Steam Deck, а также только для пользователей с аккаунтами, зарегистрированными до ноября 2024 года.