Riot показала Джинкс в новом трейлере файтинга 2XKO
Разработчики 2XKO — бесплатного 2v2-файтинга с персонажами игры League of Legends и сериала «Аркейн» — показали геймплейный трейлер, посвященный Джинкс.
Предыдущие геймплейные трейлеры посвятили Брауму и Иллаой.
2XKO выйдет в 2025 году и будет поддерживаться на PC, Xbox Series X|S и PS5. А пока фанаты вселенной «Лиги Легенд» могут записаться на будущее тестирование файтинга или посмотреть второй сезон сериала «Аркейн», премьера которой состоялась 9 ноября.
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