Игроки подали коллективный иск на Ubisoft из-за закрытия игры The Crew

Два геймера из Калифорнии подали коллективный иск на Ubisoft в связи с закрытием гоночной игры The Crew. Они требуют денежной компенсации и возмещения ущерба для других игроков, пострадавших в результате отключения серверов.

© скриншот

14 декабря 2023 года Ubisoft объявила о закрытии The Crew, и что после 31 марта 2024 пользователи потеряют доступ к игре. Компания и ранее отключала онлайн-серверы для старых игр, при этом сохраняя возможность играть в автономном режиме — как было в случае с Assassinʼs Creed 2 и Assassinʼs Creed 3.

Основываясь на заявлениях истцов, Мэттью Кассэлл и Алан Люпредполагали, что после покупки они получат бесконечный доступ к The Crew, не задумываясь о риске отключения игры. Также они обвинили Ubisoft в «ложных утверждениях» о том, файлы игры находятся на физических дисках, в связи с чем игру можно будет запустить в любой момент — в то время как диски лишь являются ключом для активации.

В иске утверждается, что Ubisoft нарушает законы Калифорнии о защите прав потребителей. Адвокаты сравнили подобные действия с порчей пинбольного автомата, находившегося в собственности истцов:

«Представьте, что вы купили себе пинбол-автомат. Через несколько лет вы заходите в свою игровую комнату и видите, что из него пропали рычаги, бамперы и шарик, а экран, на котором отображался ваш рекорд, снят. Оказывается, производитель автомата решил прийти к вам домой, разобрать пинбольный автомат и убрать возможность играть в игру, которую вы купили и считали своей собственностью. Именно это и случилось с тысячами игроков, когда компания решила отключить серверы The Crew».

Истцы ожидают, что к делу могут быть привлечены другие игроки The Crew. Они требуют денежной компенсации и возмещения ущерба для пострадавших в результате отключения серверов.

Судебный процесс начался после того, как блогер Росс Скотт запустил кампанию «Stop Killing Games» («Прекратите убивать игры»). Ютубер планирует собрать миллион подписей на петиции, с которой он обратится к Европейскому Союзу с просьбой заставить игровые компании сохранять работоспособность игры даже после прекращения их поддержки. На сегодняшний день петиция собрала более 379 тысячи подписей.