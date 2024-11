Студия Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку Wolfenstein: The New Order

Известная студия озвучки Mechanics VoiceOver продолжает показывать проекты, над которыми сейчас работает. И очередное видео посвятили популярному шутеру от первого лица Wolfenstein: The New Order.

© скриншот

О том, что начата работа над озвучкой Wolfenstein: The New Order, студия объявила в июне. А вскоре после этого выпустила первую демонстрацию с участием Сергея Чихачёва, который озвучил роль Фридриха Келлера. Услышать его работу можно и в новом фрагменте озвученной игры.

Сбор средств на озвучку Wolfenstein: The New Order всё ещё продолжается, создателям нужно около 500 тысяч рублей для завершения работы. А совсем скоро студия обещает выпустить озвучку Dying Light, Crash Bandicoot 4, Trine 4: Melody of Mystery, Psychonauts 2, A Way Out и других игр.