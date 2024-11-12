Стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Xbox Series

Для тех, кого уход на золото долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не убедил, что игра всё-таки наконец выйдет 20 ноября, подоспело ещё одно доказательство. На Xbox Series стартовала предварительная загрузка клиента игры. Покупателям консольной версии предстоит скачать 146,58 Гб файлов.

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На РС о предварительной загрузке пока не объявляли, но в Steam игра занимает восьмое место в чарте лидеров продаж. Из игр, которые пока не вышли, её обгоняет только Farming Simulator 25 — новая часть легендарного симулятора выходит уже завтра, 12 ноября.

Игрокам с территории России приходится прибегать к различным способам обхода, поскольку разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запретили её прямую продажу и отменили русскую озвучку. Депутат Госдумы предупреждает, что игру могут запретить, если в ней обнаружится русофобский контент. Но игра с первого дня будет доступна в Xbox Game Pass, а также выходит в GOG