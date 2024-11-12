Демоверсия продолжения Half-Life 2 — Project Borealis: Prologue вышла в Steam

Команда Icebreaker Industries, как и обещала, выпустила бесплатный пролог шутера от первого лица Project Borealis. Демоверсия доступна в Steam, но для её запуска потребуется лицензионная копия культовой игры Half-Life 2.

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Project Borealis — любительская попытка рассказать, что случится после драматичного финала Half-Life 2: Episode Two. Поскольку Valve так и оставила историю недосказанной, поклонники серии с 2006 года ждут возвращения в Сити 17, и самые нетерпеливые неоднократно пытались взять всё в свои руки. Project Borealis — один из таких проектов, но он выделяется тем, что сделан на Unreal Engine 5.

Игрокам предстоит вернуться в город-призрак Рейвенхольм, который теперь покрыт снегом и изменён потоком времен. Нас ждут встречи с переосмысленными классическими врагами и совершенно новыми секретами.