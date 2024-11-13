Лучшие компаньоны за всю историю Dragon Age

Немногие компаньоны в RPG удостаиваются такой же любви публики, какую заслужили герои Dragon Age. BioWare позаботилась о проработанных характерах, отличных диалогах и запоминающихся сюжетных сценах — к сопартийцам тяжело не привязаться. Портал PC Gamer вспомнил о лучших персонажах за всю историю франшизы Dragon Age.

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Морриган

Компаньон в: Dragon Age Origins

Также появляется в: Dragon Age: Inquisition, Dragon Age: The Veilguard

Морриган — не просто сногсшибательная готическая ведьма. Есть хорошая причина, почему она появлялась почти в каждой игре серии: Морриган как никто другой постоянно бросает вызов взглядам игрока. Она ставит под сомнение решения в диалогах и даже состав партии, но скрывает собственные мотивы и цели. Доверие (и любовь) Морриган нужно заслужить — и даже после этого она останется тайной.

Помимо этого, нельзя не отдать должное Клаудии Блэк, озвучившей героиню. Именно благодаря ее голосу образ, задуманный BioWare, работает как единое целое. Каждый раз, когда Морриган появляется на экране, один лишь звук ее голоса меняет настроение происходящего, даже в более ярком и дружелюбном мире The Veilguard.

Алистер

Компаньон в: Dragon Age Origins

Также появляется в: Dragon Age Inquisition

Алистер отчасти работает благодаря мрачному сеттингу Origins. Игрок оказывается в мире, тонущем в порождениях тьмы, политических интригах, религиозных преследованиях, нападках на эльфов, магов, Серых Стражей. Другими словами, картина печальная. Пролог игры полон крови и смерти. Но Алистер мочит шутки как ни в чем не бывало, хотя он прошел через те же ужасы, что и протагонист.

Первое появление Алистера — шикарный пример того, как надо представлять новых персонажей. Его перепалка с магом и смешит, и моментально передает обаяние героя. Со стороны он может выглядеть болтливым циником, но за тонким слоем иронии скрывается вдумчивый, уязвимый человек, которому хочется сопереживать.

Варрик

Компаньон в: Dragon Age 2, Dragon Age: The Inquisition

Также появляется в: Dragon Age: The Veilguard

Варрик — олицетворение нетривиального подхода Dragon Age к гномам. Он родился на поверхности, не носит бороду и отлично подходит на роль рассказчика в Dragon Age 2: никогда нельзя понять, где хитрый разбойник говорит правду, а где — ложь.

Но постепенно даже он развивается. Варрик начинает Dragon Age 2 шарлатаном, практически живущим в таверне, а к Dragon Age: Inquisition становится верным советником. В The Veilguard он берет на себя роль ментора, без которого протагонист так и остался бы на задворках истории. Хотя, пожалуй, в этом есть смысл. Варрик накопил достаточно опыта, чтобы чуять «главных героев» за версту.

Лелиана

Компаньон в: Dragon Age Origins

Также появляется в: Dragon Age 2, Dragon Age: Inquisition

Придумав сеттинг Dragon Age, BioWare столкнулась с проблемой: студии нужно было как-то отличить мир от Forgotten Realms, вселенной Dungeons & Dragons. Потому что, как ни крути, Тедас появился из-за необходимости заменить лицензированную вселенную чем-то, на что у студии были исключительные права.

Лелиана — одна из тех, благодаря кому сеттинг оригинальной игры ощущался живым. Хотя серость и грязь Ферелдена были знакомы поклонникам Baldur’s Gate, именно Лелиана убедила игроков, что в сеттинге существуют и другие страны, другие культуры. А именно, Орлей, до Dragon Age: Inquisition существовавший лишь в репликах случайных персонажей.

Помимо этого, Лелиана воплотила одно из ключевых отличий между Тедасом и D&D — вопрос религии. Если в мире Forgotten Realms боги странствуют по земле и доказывают свое существование делом, то почитание Создателя в Dragon Age требует слепой веры и регулярно подвергается сомнениям.

Шейла

Компаньон в: Dragon Age Origins

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Шейла была частью релизного дополнения для игры — и это отвратительная судьба для одного из лучших персонажей за всю историю BioWare. Шейла — спутница примерно из той же категории, что Легион (Mass Effect) или Дикий Цветок (Jade Empire).

Что делает Шейлу странной? Тот факт, что она — каменный голем. Саркастичный голем с невероятно сухим чувством юмора, чьи реплики хочется расхватывать на цитаты. Шейла любит насилие и ненавидит птиц. Ее взаимодействия с другими членами партии постоянно вызывают улыбку, но при этом Шейлу нельзя назвать строго комедийным персонажем. На секундочку, она — военный голем, неплохо показывающий себя в бою. Да и личная история Шейла получилась достаточно драматичной.