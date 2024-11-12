Авторы Black Mesa анонсировали кооперативный шутер Rogue Point

Студия Crowbar Collective, чьим дебютным проектом стал любительский ремейк Half-Life под названием Black Mesa, анонсировали новую игру. Теперь команда при поддержке Team17 работает над кооперативным шутером от первого лица под названием Rogue Point.

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Rogue Point отправит нас в мир могущественных корпораций, которые делят добычу, оставшуюся после смерти самого богатого человека в мире. В своих войнах они используют частные наёмные армии, а нам предстоит положить конец этому противостоянию.

Игрокам достанется роль членов независимого элитного отряда мстителей Rogue Point. Нас ждут сложные миссии с элементами рогалика для команд по четыре игрока. А система параметрического дизайна игры должна обеспечить уникальность каждой последующей миссии.

Rogue Point пока что заявлена только для РС, а выйти игра должна в 2025 году.