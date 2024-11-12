$97.960104.25-0.60
Войти в почту

Авторы Black Mesa анонсировали кооперативный шутер Rogue Point

Студия Crowbar Collective, чьим дебютным проектом стал любительский ремейк Half-Life под названием Black Mesa, анонсировали новую игру. Теперь команда при поддержке Team17 работает над кооперативным шутером от первого лица под названием Rogue Point.

Авторы Black Mesa анонсировали кооперативный шутер Rogue Point
© скриншот

Rogue Point отправит нас в мир могущественных корпораций, которые делят добычу, оставшуюся после смерти самого богатого человека в мире. В своих войнах они используют частные наёмные армии, а нам предстоит положить конец этому противостоянию.

Игрокам достанется роль членов независимого элитного отряда мстителей Rogue Point. Нас ждут сложные миссии с элементами рогалика для команд по четыре игрока. А система параметрического дизайна игры должна обеспечить уникальность каждой последующей миссии.

Rogue Point пока что заявлена только для РС, а выйти игра должна в 2025 году.