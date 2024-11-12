Blizzard запускает ностальгический фестиваль Overwatch: Classic

Выход Overwatch 2 в 2022 году стал финалом оригинальной Overwatch. Но теперь Blizzard решила вернуться к культовой классике — правда, лишь на время. Название Overwatch: Classic получила не оригинальная версия игры, по аналогии с World of Warcraft, а лишь серия временных игровых событий.

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Первое из событий Classic стартует 12 ноября. В течение трёх недель игроки смогут вернуться в 2016 год, к самому началу истории шутера. Игрокам будет доступен 21 герой, при этом пользоваться они смогут лишь стандартными обликами и оригинальными способностями. Для сражений будет открыто 12 карт, причём некоторые из них сохранят современный вид, и четыре игровых режима.

В первые несколько дней у участников матчей не будет ограничения на состав команды, но потом требование не более чем одного одинакового героя вернётся.

Напомним, что Overwatch 2 неоднократно подвергалась критике игроков, а после релиза в Steam игра на время стала худшей на платформе по пользовательским отзывам. И с течением времени поклонники, которые хотели видеть развитие любимой игры, а не её замену, не смирились: до сих пор Overwatch 2 в Steam получает в основном отрицательные отзывы. Поможет ли ей фестиваль Overwatch: Classic, покажет время.