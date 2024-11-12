Покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 в России могут приравнять к экстремизму

Пока что руководящие органы России никак не прокомментировали скорый релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Но, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, проект GSC Game World вполне достоит попасть в список запрещённых на территории федерации.

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Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после её выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры.

Украинская компания GSC Game World уверяла, что не планирует разжигать ненависть по политическим вопросам, хотя то и дело вставляла в свои материалы антироссийские надписи и прочие «пасхалки». В 2022 году игры компании, начиная с «Казаков», были изъяты из российского отделения Steam.

Одновременно с этим разработчики громко заявили об удалении русской озвучки (субтитры они всё же решили оставить) и изменении названия новой игры: Heart of Chornobyl вместо Heart of Chernobyl. А на сайте компании появились призывы собирать деньги для ВСУ.

Ситуацию со S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировал адвокат Михаил Мушаилов. По его мнению, покупателям игры может грозить наказание вплоть до уголовного.

Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства.

Хотя для обвинений в государственной измене требуется доказать, что геймер сознательно хотел направить свои деньги на «нужды противных РФ организаций», адвокат советует даже далёким от политики игрокам «поменять свои предпочтения в играх».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl состоится 20 ноября 2024 года на РС и Xbox Series. Игра уже ушла на золото, а на её странице нет сведений об антипиратской защите. Так что, возможно, будет безопасным познакомиться с игрой, воспользовавшись «параллельным импортом».